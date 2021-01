Open Arms, Salvini in aula al processo per sequestro di persona: 5 migranti e le Ong si costituiscono parte civile (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è arrivato all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per l’udienza preliminare in cui è imputato di sequestro di persona e rifiuto d’atto d’ufficio per aver vietato lo sbarco a Lampedusa, ad agosto del 2019, di 107 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola Open Arms. «Vado ad ascoltare. Il reato prevede 15 anni di galera poi non so se i 15 anni di Catania si potrebbero sommare a quelli di Palermo, cosi facciamo cifra tonda: 30», aveva commentato ieri commentato Salvini. L’udienza di oggi sarà principalmente incentrata alle costituzioni di parti civili. In questo senso, sono 7 i migranti che hanno chiesto di costituirsi, e assieme a loro ci sono anche Legambiente, ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) L’ex ministro dell’Interno Matteoè arrivato all’bunker del carcere Ucciardone di Palermo per l’udienza preliminare in cui è imputato didie rifiuto d’atto d’ufficio per aver vietato lo sbarco a Lampedusa, ad agosto del 2019, di 107soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola. «Vado ad ascoltare. Il reato prevede 15 anni di galera poi non so se i 15 anni di Catania si potrebbero sommare a quelli di Palermo, cosi facciamo cifra tonda: 30», aveva commentato ieri commentato. L’udienza di oggi sarà principalmente incentrata alle costituzioni di parti civili. In questo senso, sono 7 iche hanno chiesto di costituirsi, e assieme a loro ci sono anche Legambiente, ...

