METEO Italia. Pioggia, e la neve a bassa quota, poi anche il rischio gelo

METEO SINO AL 14 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Il maltempo sta per tornare assoluto protagonista, in particolare su parte del Centro-Sud, per effetto di un vortice in rapido approfondimento sul Mediterraneo Occidentale. Questa stessa depressione è responsabile del richiamo d'aria calda che va ad investire le regioni meridionali e le due Isole Maggiori. Il minimo depressionario nasce e si rinvigorisce a causa del contrasto dell'aria calda con masse d'aria più fredde richiamate dall'Europa Centro-Orientale. Il flusso artico continuerà ad affluire sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali dell'Italia, creando una netta differenza termica rispetto al Meridione alle prese con le correnti calde d'origine nord-africana. Visti i contrasti termici così esplosivi, avremo maltempo per via dell'approssimarsi di un'estesa perturbazione, ...

Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, Lunedì altre PIOGGE e NEVICATE in PIANURA, ma anche CLIMA GELIDO, poi una novità

