LIVE Trento-Virtus Bologna 55-63, Serie A basket in DIRETTA: Teodosic devastante, emiliani ancora avanti (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alibegovic si divora l’assist meraviglioso di Belinelli. 57-65 Altri due punti per Teodosic, salito in cattedra in questo terzo quarto. 57-63 2/2 di Maye ai liberi. 55-63 ancora Teodosic ad inventare, Weems vola fino al ferro! 55-61 LA REPLICA DI Teodosic! 55-58 Bomba di Browne! Trento a un solo possesso di distanza. 52-58 Teodosic sbaglia, ma Gamble si appende al ferro! 52-56 Maye finalmente a segno con la tripla! -4 Dolomiti Energia. 49-56 Teodosic interrompe il parziale dei padroni di casa. 49-54 Altra palla persa dalla Virtus, Martin chiude la ripartenza trentina. 47-54 Palla persa da Weems, Williams in contropiede vola fino al ferro. Timeout Djordjevic. 45-54 Schiaccia ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAlibegovic si divora l’assist meraviglioso di Belinelli. 57-65 Altri due punti per, salito in cattedra in questo terzo quarto. 57-63 2/2 di Maye ai liberi. 55-63ad inventare, Weems vola fino al ferro! 55-61 LA REPLICA DI! 55-58 Bomba di Browne!a un solo possesso di distanza. 52-58sbaglia, ma Gamble si appende al ferro! 52-56 Maye finalmente a segno con la tripla! -4 Dolomiti Energia. 49-56interrompe il parziale dei padroni di casa. 49-54 Altra palla persa dalla, Martin chiude la ripartenza trentina. 47-54 Palla persa da Weems, Williams in contropiede vola fino al ferro. Timeout Djordjevic. 45-54 Schiaccia ...

zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Bologna Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trento-Virtus #Bologna… - sportface2016 : #LBASerieA LIVE - Trento e Virtus Bologna si sfidano nell'anticipo della 15° giornata: segui gli aggiornamenti da… - PaoloDiDomizio : #Virtus Siamo live da Trento per il pre partita ?? - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 -