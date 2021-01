Liga | Osasuna-Real Madrid 0-0 | i Blancos sprecano | pareggio amaro per Zidane La classifica aggiornata

Leggi su mediagol

(Di domenica 10 gennaio 2021) Zero a zero, è questo il risultato finale divalido per l’anticipo serale di. Juventus, tutti pazzi per Demiral:sull’ex Sassuolo, poker di big sul gioiello bianconero, a reti bianche e a tratti sconfortante per i. La compagine guidata da Zinédineimprecisa sotto porta non riesce a sbloccare una partita dalla fondamentale importanza nella corsa al titolo spagnolo. Dominionel possesso palla, senza però avere clamorosi squilli sottoporta. Una delle poche note positive per il tecnico francese è stato il ritorno di Eden Hazard che, anche se per pochi minuti, è tornato dopo circa un mese a riassaporare le emozioni che solo una ...