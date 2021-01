Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Inter

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ecco ledel big match del diciassettesimo turno di Serie A 2020-21, alle 12.30 all’Olimpico si gioca. Fonseca deve rinunciare a Pedro, torna dal 1? Dzeko dopo i cinque minuti giocati a Crotone, alle sue spalle Pellegrini e Mkhitaryan.Conte ha perso D’Ambrosio nella disfatta di Genova contro la Samp, contro i giallorossi schiera Hakimi e Darmianfasce.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro. All. Conte. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Milan batte il Torino per 2-0 e allunga in vetta. I rossoneri si portano sul 2-0 già nel primo tempo. Ad aprire le marcature è Leao, che splendidamente imbeccato da Brahim Diaz, si presenta davanti ...Petagna titolare con Lozano e Insigne. Riecco Koulibaly, Mertens e Demme, ma vanno in panchina. Goggi è senza Okaka, Pussetto e Forestieri ...