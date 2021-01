Le proteste per tornare a scuola e la Lombardia che cambia volto (Di sabato 9 gennaio 2021) Il paese si trova dinnanzi ad un momento estremamente particolari. Monta la protesta, ovunque in favore al ritorno tra i banchi. proteste scuole (Facebook)Il paese si divide, c’è chi vuole la scuola aperta e chi la vuole chiusa. C’è chi vuole che i ragazzi tornino tra i banchi di scuola alla vecchia maniera, sfidando eventualmente il rischio del contagio, fidandosi dunque delle strutture e di chi provvede ad esse, e chi invece vuole che i ragazzi restino in casa, ben protetti, coccolati dalla didattica a distanza. Per la verità anche gli insegnanti tendono per questa seconda possibilità, per paura, opportunismo o chissà cosa. Nel frattempo il paese è realmente diviso. Sulla scuola come su tutto il resto. Vaccinarsi o non vaccinarsi, credere o non credere ai media riguardo l’emergenza coronavirus, ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) Il paese si trova dinnanzi ad un momento estremamente particolari. Monta la protesta, ovunque in favore al ritorno tra i banchi.scuole (Facebook)Il paese si divide, c’è chi vuole laaperta e chi la vuole chiusa. C’è chi vuole che i ragazzi tornino tra i banchi dialla vecchia maniera, sfidando eventualmente il rischio del contagio, fidandosi dunque delle strutture e di chi provvede ad esse, e chi invece vuole che i ragazzi restino in casa, ben protetti, coccolati dalla didattica a distanza. Per la verità anche gli insegnanti tendono per questa seconda possibilità, per paura, opportunismo o chissà cosa. Nel frattempo il paese è realmente diviso. Sullacome su tutto il resto. Vaccinarsi o non vaccinarsi, credere o non credere ai media riguardo l’emergenza coronavirus, ...

