Indonesia, aereo sparisce dai radar: a bordo 62 persone. E' caduto in mare? (Di sabato 9 gennaio 2021) Roma, 9 gen – In Indonesia un aereo della compagnia Sriwijaya Air è sparito dai radar. Si tratta di un Boeing 737-500 decollato da Giacarta, capitale della nazione asiatica. A bordo dell'aereo, che avrebbe dovuto raggiungere la città di Pontianak sull'isola del Borneo, c'erano 62 persone: due piloti, 4 membri dell'equipaggio e 56 passeggeri, tra cui 7 bambini e 3 neonati. Le autorità locali pare avessero perso i contatti con il Boeing poco dopo il decollo e il governo Indonesiano ritiene che l'aereo sia caduto in mare. Altrimenti, dove potrebbe essere finito? Indonesia, l'aereo "precipitato in mare" Stando a quanto riportato dal sito Flightradar24, il ...

