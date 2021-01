In giro con un grosso coltello in tasca: 60enne irpino denunciato (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara Irpina (Av) – I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno denunciato un 60enne del posto, ritenuto responsabile del reato di “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri a Volturara Irpina: la pattuglia era impegnata nell’ambito di un normale servizio di perlustrazione del territorio disposto dalla Compagnia di Solofra, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando non è passato inosservato l’anomalo atteggiamento manifestato dall’uomo alla vista della Gazzella. Dopo averne scrutato i movimenti, i Carabinieri decidono di procedere al controllo. I sospetti hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale, nella tasca del giubbotto indossato dal soggetto è stato rinvenuto un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara Irpina (Av) – I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hannoundel posto, ritenuto responsabile del reato di “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”. I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri a Volturara Irpina: la pattuglia era impegnata nell’ambito di un normale servizio di perlustrazione del territorio disposto dalla Compagnia di Solofra, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando non è passato inosservato l’anomalo atteggiamento manifestato dall’uomo alla vista della Gazzella. Dopo averne scrutato i movimenti, i Carabinieri decidono di procedere al controllo. I sospetti hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale, nelladel giubbotto indossato dal soggetto è stato rinvenuto un ...

Ultime Notizie dalla rete : giro con Ciclismo, Nizzolo: «Sogno il Giro con la maglia tricolore» Il Messaggero In decine a ballare a porta dei Borghi, partono le denunce

LUCCA. Una serie di video che ha fatto i giro dle web, in poche ore: decine di ragazzi e ragazze che ballano a ritmo di musica al portone dei Borghi. Una vicenda che ha portato alla denuncia di un gio ...

Nei gruppi privati su Facebook dove i No vax fanno disinformazione: «Per evitare il Covid basta mangiar bene»

A diffondere false notizie sui vaccini sono anche utenti che si definiscono medici e infermieri (e che spesso evitano ogni sanzione). Facebook: «Abbiamo iniziato a rimuovere dei post, ma servirà tempo ...

LUCCA. Una serie di video che ha fatto i giro dle web, in poche ore: decine di ragazzi e ragazze che ballano a ritmo di musica al portone dei Borghi. Una vicenda che ha portato alla denuncia di un giovane.

A diffondere false notizie sui vaccini sono anche utenti che si definiscono medici e infermieri (e che spesso evitano ogni sanzione). Facebook: «Abbiamo iniziato a rimuovere dei post, ma servirà tempo»