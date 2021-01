Il “pappagallo Dracula” | uno dei pennuti più particolari al mondo

Leggi su virali.video

(Di sabato 9 gennaio 2021) Lo Psittrichas fulgidus è conosciuto anche comedi Pesquet o. Questo fantastico uccello esotico vive principalmente nelle foreste della regione della Papua Nuova Guinea. Il nome, che lo lega al leggendario vampiro, frutto dei racconti di Bram Stoker, è dato dal suo particolare piumaggio, che cambia in una combinazione di rosso e nero, e gli dona un aspetto molto simile al famoso personaggio della letteratura. Tuttavia a differenza del famoso vampiro, visto in moltissime pellicole e presente in un incredibile numero di romanzi, questo animale si nutre principalmente di fichi, nettare e di alcune specie di fiori. Questo uccello sembra abbastanza innocuo, tuttavia possiede unatà davvero unica… infatti, riesce ad emettere uno stridio, durante il volo, che riesce a terrorizzare ...