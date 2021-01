GF Vip | l’outing di Giacomo Urtis | “Ecco cosa voglio da Maria De Filippi”

Leggi su ck12

(Di sabato 9 gennaio 2021)da lunedì 4 gennaio è fuori dalla Casa di Cinecittà del Grande Fratello, ma il 43enne dermatologo, nonché chirurgo estetico dei Vip ci ha preso gusto con i reality show e lancia un appello aDeper entrare da subito a “Uomini e Donne”. I dettaglinel televoto il cui scrutinio è stato reso noto nella puntata live del 4 gennaio del Grande Fratello Vip è stato eliminato dalla contesa.aveva iniziato la stagione come ospite della puntata del 16 novembre ma, a furor di popolo, nelle settimane successive è diventato un concorrente vero e proprio. Una nuova luce dopo la Casa del GF Vip L’avventura non è stata lunga, poco più di un mese, come del resto già accaduto nel 2017 a “L’Isola dei Famosi”. Ma stavolta ...