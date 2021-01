Emergenza neve in Carnia: Vigili del Fuoco sul tetto della chiesa di Santa Margherita a Sappada (Di sabato 9 gennaio 2021) Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco di Udine, supportati da squadre provenienti dai quattro comandi regionali con rinforzi di uomini e mezzi dall’Emilia Romagna e Lombardia per le operazioni di messa in sicurezza dei tetti e la rimozione della neve da strade e piazzali nei paesi della Carnia. 200 gli interventi effettuati da inizio Emergenza.Squadre speleo alpino fluviali al lavoro sul tetto della chiesa di Santa Margherita a Sappada per le complesse operazioni di messa in sicurezza. In particolare ieri si sono avviate le complesse operazioni di messa in sicurezza della chiesa di Santa ... Leggi su udine20 (Di sabato 9 gennaio 2021) Proseguono gli interventi deideldi Udine, supportati da squadre provenienti dai quattro comandi regionali con rinforzi di uomini e mezzi dall’Emilia Romagna e Lombardia per le operazioni di messa in sicurezza dei tetti e la rimozioneda strade e piazzali nei paesi. 200 gli interventi effettuati da inizio.Squadre speleo alpino fluviali al lavoro suldiper le complesse operazioni di messa in sicurezza. In particolare ieri si sono avviate le complesse operazioni di messa in sicurezzadi...

