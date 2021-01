Crotone, Stroppa: “Dobbiamo fare punti, Juric straordinario” (Di sabato 9 gennaio 2021) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Hellas Verona. “Cosa mi aspetto a Verona? Mi auguro e spero che la squadra non ricada in errori gratuiti, quindi Dobbiamo alzare al massimo il livello dell’attenzione, per il resto ci siamo, anche se siamo venuti a mancare nei momenti salienti. Dobbiamo avere veleno in corpo, furore nel non regalare nulla. Il Verona ha un’identità consolidata, chiunque gioca va a 3000 all’ora. Juric è straordinario in tutto quello che sta facendo” ha detto Stroppa. Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza della partita: “Bisogna fare assolutamente punti, fortunatamente pur avendo questo trend negativo siamo sempre nella ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Giovanni, tecnico del, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Hellas Verona. “Cosa mi aspetto a Verona? Mi auguro e spero che la squadra non ricada in errori gratuiti, quindialzare al massimo il livello dell’attenzione, per il resto ci siamo, anche se siamo venuti a mancare nei momenti salienti.avere veleno in corpo, furore nel non regalare nulla. Il Verona ha un’identità consolidata, chiunque gioca va a 3000 all’ora.in tutto quello che sta facendo” ha detto. Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza della partita: “Bisognaassolutamente, fortunatamente pur avendo questo trend negativo siamo sempre nella ...

