Covid-19, Richeldi (CTS): "Prossima settimana avremo una risposta più chiara sui contagi"

"Le chiusure di Natale faranno effetto dal 15 gennaio ma la curva epidemica non si è mai abbassata in modo deciso". Lo sottolinea Luca Richeldi, pneumologo del policlinico Gemelli, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), in una intervista al 'Corriere della Sera'.

