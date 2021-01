Convocati Milan: Ibrahimovic e Calhanoglu ci saranno contro il Torino (Di sabato 9 gennaio 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Torino: rientrano Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu Stefano Pioli ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Torino: rientrano Ibrahimovic e viene confermato Calhanoglu. PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.DIFENSORICalabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.CENTROCAMPISTIÇalhano?lu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.ATTACCANTIColombo, Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Olzer. LEGGI I DETTAGLI SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Stefano Pioli ha diramato la lista deiper la garail: rientrano Zlatane HakanStefano Pioli ha diramato la lista deiper la garail: rientranoe viene confermato. PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu.DIFENSORICalabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.CENTROCAMPISTIÇalhano?lu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Tonali.ATTACCANTIColombo, Ibrahimovi?, Leão, Maldini, Olzer. LEGGI I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

