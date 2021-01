Cisterna-Verona | data | orario | diretta tv e streaming Superlega 2020 2021

(Di sabato 9 gennaio 2021) La Top Volleyospita la NBV: eccoe come vedere intv eil match valido per la settima giornata di ritorno dellaè ancora il fanalino di coda della classifica con soli 5 punti conquistati e proverà a migliorarsi contro unache attualmente è nona a quota 19 punti. L’appuntamento è per domenica 10 gennaio alle ore 17:00. La partita sarà visibile ina pagamento Eleven Sports. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIOTTESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICASportFace.

sportface2016 : #volley #Cisterna-#Verona: ecco data, orario e come vedere la sfida di #SuperLega - Lunanotizie : La Top Volley riceve Verona sul campo di Cisterna - - topvolley1972 : #TopVolley49 #Superlega #CisternaVerona La Top Volley Cisterna domani riceve il Verona (alle 17:00). Cavuto: «Dobbi… - _Tiempo_Extra_ : #Voley ?? #Superlega ???? Monza 3-1 Cisterna Vibo 3-0 Ravenna Perugia 1-3 Trentino Verona 3-1 Milano - Omacchi_ranger : RT @pilloledivolley: 17ª RS programma: dopo la vittoria di ieri della Lube oggi altre 4 gare. Big match al Pala Barton, Vibo ospita Ravenna… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna Verona

Lunanotizie

Volley, Cisterna-Verona: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match della SuperLega 2020/2021.CISTERNA - Prima partita in casa del 2021 per la Top Volley Cisterna nel campionato di Superlega Credem Banca. Domani, la formazione pontina di coach Boban Kova ...