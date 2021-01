Australian Open 2021, programma e orari qualificazioni 10 gennaio: tutti gli azzurri in campo (Di sabato 9 gennaio 2021) Cominciano domani le più particolari qualificazioni mai viste nella storia degli Australian Open. Non sarà Melbourne, infatti, a ospitare il tabellone cadetto, ma si vedrà uno sdoppiamento: gli uomini si incroceranno a Doha, mentre le donne saranno di scena a Dubai. Proprio in quest’ultimo caso, delle quattro giocatrici italiane impegnate, ne scenderà in campo solo una domani: Sara Errani, già ai quarti di finale nel 2012, affronterà la ventenne rappresentante di Taipei En-Shuo Liang, numero 223 del ranking WTA. Cinque, invece, gli uomini in scena: aprirà Lorenzo Giustino, contro il veterano uzbeko Denis Istomin, poi Alessandro Giannessi sfiderà lo spagnolo Mario Vilella Martinez. Thomas Fabbiano tornerà in campo, dopo esser rimasto fermo per tutta la seconda metà del 2020, con il tedesco Cedrik-Marcel ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Cominciano domani le più particolarimai viste nella storia degli. Non sarà Melbourne, infatti, a ospitare il tabellone cadetto, ma si vedrà uno sdoppiamento: gli uomini si incroceranno a Doha, mentre le donne saranno di scena a Dubai. Proprio in quest’ultimo caso, delle quattro giocatrici italiane impegnate, ne scenderà insolo una domani: Sara Errani, già ai quarti di finale nel 2012, affronterà la ventenne rappresentante di Taipei En-Shuo Liang, numero 223 del ranking WTA. Cinque, invece, gli uomini in scena: aprirà Lorenzo Giustino, contro il veterano uzbeko Denis Istomin, poi Alessandro Giannessi sfiderà lo spagnolo Mario Vilella Martinez. Thomas Fabbiano tornerà in, dopo esser rimasto fermo per tutta la seconda metà del 2020, con il tedesco Cedrik-Marcel ...

