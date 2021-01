Airola | mercoledì l’inaugurazione della Biblioteca della Pro Loco

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) –13 gennaio alle ore 16:00, presso la centralissima sede dell’Associazione Culturale sita in via Giacomo Matteotti n. 10, sarà inaugurata laPro. “La sede in questi ultimi anni – si legge in una nota – è stata fornita di scaffalatura idonea ad accogliere dignitosamente le generose donazioni di libri fatte dai tanti cittadini. Attualmente, nellaPro, sono stati censiti 2169 volumi successivamente divisi per settori disciplinari mediante la Classificazione Decimale Dewin. Oggi dopo un lungo e attento lavoro di catalogazione, sistemazione, classificazione e informatizzazione del patrimonio librario, è possibile consultare e ...