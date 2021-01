Ufficiale | Legnago | arriva Lovisa in prestito dal Gubbio

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Attraverso un comunicato sui propri canali social, le due società confermano la chiusura della trattativa che porterà il centrocampista classe 2001 daal, fino al termine della stagione. Questo il comunicato del club veronese: “F.C.Salus comunica di aver acquisito, fino al 30 giugno 2021, il diritto temporaneo alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro, in seguito agli accordi intercorsi tra ACF Fiorentina e As1910, società presso la quale il giocatore ha disputato la prima parte di questa stagione. Cresciuto nel Settore Giovanile del Pordenone,è un centrocampista classe ’01 che ha poi maturato un’esperienza con la Primavera del Napoli, trasferendosi quindi alla Fiorentina. Benvenuto in biancazzurro, Alessandro!” Foto: Logo ...

Finisce l'avventura del centrocampista della Fiorentina Alessandro Lovisa in prestito al Gubbio. Il giocatore è stato girato in prestito al Legnago Salus, società militante in Serie C dove il calciato ...