The Medium in un nuovo video dietro le quinte che svela l'inquietante arte della 'Dual-Reality' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Bloober Team ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il suo prossimo gioco horror psicologico in terza persona, The Medium. Questa volta, lo studio ci mostra una serie di immagini del gioco che mostrano il lato artistico dell'inquietante meccanica della "Dual-Reality", spiegando da cosa hanno preso spunto per ricreare i due mondi, quello reale e l'altro degli spiriti. The Medium è un videogioco horror psicologico in terza persona il cui gameplay brevettato ruota attorno a una realtà Dualistica e si sviluppa sulle note della colonna sonora originale risultato della collaborazione tra Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka. "Scopri un mistero avvolto nel buio che solo una Medium può ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Bloober Team ha pubblicato untrailer che mostra il suo prossimo gioco horror psicologico in terza persona, The. Questa volta, lo studio ci mostra una serie di immagini del gioco che mostrano il lato artistico dell'meccanica", spiegando da cosa hanno preso spunto per ricreare i due mondi, quello reale e l'altro degli spiriti. Theè ungioco horror psicologico in terza persona il cui gameplay brevettato ruota attorno a una realtàistica e si sviluppa sulle notecolonna sonora originale risultatocollaborazione tra Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka. "Scopri un mistero avvolto nel buio che solo unapuò ...

WeAreTheTempest : The Tempest CEO @LailaAlawa announces Federica Bocco as Editor-In-Chief @lulainlife @ladymultifandom - Eurogamer_it : Nuovo video per #TheMedium. - XamAnidem : RT @massimopolidoro: I just opened an account on Medium for my articles (both in English and Italian): you can follow me to the link below.… - massimopolidoro : I just opened an account on Medium for my articles (both in English and Italian): you can follow me to the link bel… - maralindad : RT @Linkerbiz: Banche, imprese, credito nel 2021 (2a parte) - The Next Normal #9 -

Ultime Notizie dalla rete : The Medium 14 minuti di gameplay di The Medium per Xbox Series X e PC (video) Smartworld The Medium in un nuovo video dietro le quinte che svela l'inquietante arte della 'Dual-Reality'

Bloober Team ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il suo prossimo gioco horror psicologico in terza persona, The Medium. Questa volta, lo studio ci mostra una serie di immagini del gioco che most ...

The Medium: l'arte del sistema Dual Reality nel nuovo video

Bloober Team descrive il processo di sviluppo e le principali fonti di ispirazione artistica del sistema Dual Reality di The Medium ...

Bloober Team ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il suo prossimo gioco horror psicologico in terza persona, The Medium. Questa volta, lo studio ci mostra una serie di immagini del gioco che most ...Bloober Team descrive il processo di sviluppo e le principali fonti di ispirazione artistica del sistema Dual Reality di The Medium ...