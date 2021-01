Sky: Osimhen non sarà disponibile contro la Juve in Supercoppa (Di venerdì 8 gennaio 2021) A meno di due settimane dalla Supercoppa Italiana, sembra ormai da escludere la presenza di Victor Osimhen per la sfida con la Juventus in Supercoppa Italiana. Lo riferisce Francesco Modugno di Sky Sport, che fa sapere che l’attaccante non ce la farà per il problema alla spalla (e in attesa di risultare negativo al tampone). Per Mertens invece il recupero è quasi ultimato, potrebbe saltare la partita di Udine per tornare con l’Empoli in Coppa Italia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) A meno di due settimane dallaItaliana, sembra ormai da escludere la presenza di Victorper la sfida con lantus inItaliana. Lo riferisce Francesco Modugno di Sky Sport, che fa sapere che l’attaccante non ce la farà per il problema alla spalla (e in attesa di risultare negativo al tampone). Per Mertens invece il recupero è quasi ultimato, potrebbe saltare la partita di Udine per tornare con l’Empoli in Coppa Italia. L'articolo ilNapolista.

SkySport : Osimhen, il giocatore del Napoli a una festa senza mascherine in Nigeria. VIDEO - moggi0almutairi : RT @napolista: Sky: Osimhen non sarà disponibile contro la Juve in Supercoppa L’attaccante nigeriano non recupera in tempo per il primo tro… - napolista : Sky: Osimhen non sarà disponibile contro la Juve in Supercoppa L’attaccante nigeriano non recupera in tempo per il… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY, Marani: “Non dimentichiamo che al Napoli mancano Osimhen e Mertens… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Marani: 'Non dimentichiamo che al Napoli mancano Osimhen e Mertens' -