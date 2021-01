Sassuolo, per Berardi lesione ai flessori della coscia destra (Di venerdì 8 gennaio 2021) lesione distrattiva ai flessori della coscia destra per Domenico Berardi. L’esterno d’attacco del Sassuolo era uscito anzitempo dal campo nel match contro il Genoa e sarà dunque costretto a rimanere ai box per un po’ di tempo: “Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione distrattiva dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021)distrattiva aiper Domenico. L’esterno d’attacco delera uscito anzitempo dal campo nel match contro il Genoa e sarà dunque costretto a rimanere ai box per un po’ di tempo: “Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato unadistrattiva dei. Il calciatore ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente”. SportFace.

