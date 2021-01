Salvini con Borsellino sulla mascherina, è bufera - Il Pd: 'Avido di palcoscenico' e il M5s: 'Offende un simbolo' (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteo Salvini, a Palermo per l'udienza preliminare di sabato sul caso Open Arms, si è presentato nel luogo dell'attentato del giudice Paolo Borsellino indossando una mascherina con il volto del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteo, a Palermo per l'udienza preliminare di sabato sul caso Open Arms, si è presentato nel luogo dell'attentato del giudice Paoloindossando unacon il volto del ...

matteosalvinimi : #Salvini: Arcuri commissario alle mascherine e non arrivavano, commissario alla scuola e lascio giudicare agli stud… - Piu_Europa : #BeppeGrillo definì sua vittoria “grande cambiamento'. #DiMaio “ha sempre guardato con grande ammirazione #Trump q… - alex_orlowski : Vi ricordate questo “comico” ? Un certo @beppe_grillo ? Eccolo nel 2016 quando esaltava la vittoria di Trump ( lui… - protoromantica : RT @cosimoamato_: Salvini con la mascherina di Borsellino è troppo. Arrestatelo. - protoromantica : RT @baffi_francesco: Il CAZZARO in Sicilia per espiare le sue colpe indossa la mascherina con l' effige del giudice Borsellino. Un' offesa… -