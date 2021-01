Rust anche su PS4 e Xbox One | quando uscirà il popolare gioco survival?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Quella dirappresenta una storia sostanzialmente che si sta ripetendo con costanza nel mondo dei videogiochi. Parliamo dell’improvvisa impennata di popolarità di giochipiuttosto stagionati, in virtù del grande risalto dato dagli streamer attraverso la piattaforma Twitch. Non sono rari gli esempi che sono arrivati in tal senso, e che ancora continuano ad arrivare. Viene da citare per esempio Among Us, produzione datata 2018 che, a distanza di qualche anno, è tornata sulla cresta dell’onda. Ebbene,di primavere ne ha qualcuna in più considerando la release originale che risale al 2013. Insomma, di annetti sul groppone ne ha un bel po’, tutti onorevolmente portati nella sua edizione PC. Sembra che però l’appeal generato tra le fila della community abbia spinto gli addetti ai lavori a pensare più in grande. E a ...