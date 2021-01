**Recovery: Zingaretti, 'grazie a nostro contributo importanti passi in avanti'** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "grazie anche al nostro contributo, il confronto sul Piano italiano per il Recovery fund ha compiuto importanti passi avanti. Su tale tema abbiamo svolto un ruolo prezioso, dando un contributo alla sua stesura anche attraverso il documento d'indirizzo della segreteria con la sottolineatura delle priorità di indirizzo per noi rilevanti". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen (Adnkronos) - "anche al, il confronto sul Piano italiano per il Recovery fund ha compiuto. Su tale tema abbiamo svolto un ruolo prezioso, dando unalla sua stesura anche attraverso il documento d'indirizzo della segreteria con la sottolineatura delle priorità di indirizzo per noi rilevanti". Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd.

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Come ha detto poche ore fa Andrea Orlando, che per la segreteria ha seguito il dossier, “si è fatto un positivo passo in avanti, con la buona volontà le questioni possono es ...

Recovery: Zingaretti, 'è tempo dki decidere, si adotti testo in Cdm e parta percorso'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Ora è il momento di decidere e procedere. Si adotti il testo nel Consiglio dei Ministri e si avvii il percorso parlamentare così da coinvolgere il Paese sulle scelte fondam ...

Roma, 8 gen (Adnkronos) - "Come ha detto poche ore fa Andrea Orlando, che per la segreteria ha seguito il dossier, "si è fatto un positivo passo in avanti, con la buona volontà le questioni possono es ...