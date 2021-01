Manila Nazzaro parla del suo grande dolore per il suo aborto (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo l’annuncio sui social network Manila Nazzaro è stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare del figlio che aspettava dal compagno Lorenzo Amoruso e che ha perso a causa di un aborto spontaneo. Un dolore grande, grandissimo, che ha profondamente segnato la coppia, tra le più belle e seguite della penultima edizione di Temptation Island. Dopo aver superato indenni la prova sull’isola delle tentazioni Manila e Lorenzo, ex calciatore, sognavano di mettere su famiglia. “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo l’annuncio sui social networkè stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo perre del figlio che aspettava dal compagno Lorenzo Amoruso e che ha perso a causa di unspontaneo. Un, grandissimo, che ha profondamente segnato la coppia, tra le più belle e seguite della penultima edizione di Temptation Island. Dopo aver superato indenni la prova sull’isola delle tentazionie Lorenzo, ex calciatore, sognavano di mettere su famiglia. “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, ...

