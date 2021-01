Ladri maldestri innescano incendio in supermarket durante furto

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – Tentato assalto al supermercato Eurospin in via Tiberina, questa notte alle 3 circa, nella zona di Fiano romano. Una banda e’ entrata nei locali e ha tentato di aprire la cassaforte facendola esplodere con il gas. Tentativo fallito quando all’improvviso si e’ innescato unche ha costretto ia desistere dal loro piano per darsi alla fuga a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della sezione operativa di Fiano romano. Indagini in corso.