Grande Fratello Vip, Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli: «La fine della nostra storia» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ariadna Romero torna sulla fine della sua relazione con Pierpaolo Pretelli, ora rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip. I due hanno un figlio e conservano comunque un ottimo rapporto. Ariadna Romero torna a parlare della fine del loro rapporto, lei era partita per Miami e poi è stata raggiunta da Pierpaolo Pretelli, che però gli ha confidato che avrebbe partecipato a “Temptation Island”: “Abbiamo riprovato, abbiamo dormito insieme – ha spiegato Ariadna ospite di Casa Chi su Instagram – Prima di partire però mi dice “Devo dirti una cosa, ho firmato un contratto per andare a Temptation Island“. Lì mi è crollato il mondo addosso ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 gennaio 2021)torna sullasua relazione con, ora rinchiuso nella casa delVip. I due hanno un figlio e conservano comunque un ottimo rapporto.torna a parlaredel loro rapporto, lei era partita per Miami e poi è stata raggiunta da, che però gli ha confidato che avrebbe partecipato a “Temptation Island”: “Abbiamo riprovato, abbiamo dormito insieme – ha spiegatoospite di Casa Chi su Instagram – Prima di partire però mi dice “Devo dirti una cosa, ho firmato un contratto per andare a Temptation Island“. Lì mi è crollato il mondo addosso ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Dayane in lacrime: 'Sono stanca di soffrire' #GrandeFratelloVip - CarloCalenda : Abbiamo l’espressione perfetta che sintetizza la riduzione della politica a Grande Fratello VIP. - matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - effetrash : Giulia che si lamenta di quello che le succede all’interno della casa. Tommaso:… - martizzzanni : RT @star3star3: “AMORE HAI SCAMBIATO GRANDE FRATELLO PER TINDER” ?????????? #tzvip -