Gasperini: “Non conta avere 28 giocatori, ma fare risultato” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la sfida col Benevento in conferenza stampa. Sarà una partita complicata. Il Benevento ha vinto 6 partite e sono tante per una neopromossa. Stanno facendo un buon campionato, domenica ci sono stati diversi risultati a sorpresa in alto, c’è battaglia ed equilibrio in tutte le zone della classifica. Non credo conti più il fattore campo allo stato attuale delle cose. Guardo il momento e la situazione, Palomino sta molto meglio. Gli incontri ravvicinati sono un fattore da considerare così come le caratteristiche degli avversari. Spesso adoperiamo cinque cambi anche a partita in corso, anche quello può considerarsi turnover. Avevo bisogno di vedere Caldara in partita, anche da uno spezzone di gara si può capire l’inserimento di un calciatore. Abbiamo qualche esubero sugli esterni, ma alla fine saremo giusti. Non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la sfida col Benevento in conferenza stampa. Sarà una partita complicata. Il Benevento ha vinto 6 partite e sono tante per una neopromossa. Stanno facendo un buon campionato, domenica ci sono stati diversi risultati a sorpresa in alto, c’è battaglia ed equilibrio in tutte le zone della classifica. Non credo conti più il fattore campo allo stato attuale delle cose. Guardo il momento e la situazione, Palomino sta molto meglio. Gli incontri ravvicinati sono un fattore da considerare così come le caratteristiche degli avversari. Spesso adoperiamo cinque cambi anche a partita in corso, anche quello può considerarsi turnover. Avevo bisogno di vedere Caldara in partita, anche da uno spezzone di gara si può capire l’inserimento di un calciatore. Abbiamo qualche esubero sugli esterni, ma alla fine saremo giusti. Non ...

