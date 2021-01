De Luca “In Campania daremo una tessera a chi si vaccina” (Di venerdì 8 gennaio 2021) “La Campania distribuirà tessere di avvenuta vaccinazione”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento social per fare il punto sull’emergenza Covid. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Ladistribuirà tessere di avvenutazione”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Vincenzo Denel corso del suo appuntamento social per fare il punto sull’emergenza Covid. pc/red su Il Corriere della Città.

Corriere : De Luca: «Daremo una tessera a tutti i vaccinati in Campania» - MediasetTgcom24 : Voragine Napoli, De Luca: problema idrogeologico, ora test su area #OspedaledelMare - RaiNews : La 'patente' anti Covid #Campania #DeLuca - BRUGALISIMONE : @bemore236 E in Campania il De Luca che da buon Sud..dito non apre le materne le primarie e le secondarie di primo grado - onmyfreedom : Raga da lunedì la Campania è zona gialla oppure De Luca ha voluto mantenere la zona arancione? -