Dall’Antartide alla botanica | in Emilia-Romagna torna ‘Pozzo di scienza’ di Hera

Leggi su dire

(Di venerdì 8 gennaio 2021) BOLOGNA – Chiacchierare con gli scienziati italiani che fanno ricerca in Antartide, o scoprire i misteri delle piante con uno dei più importanti botanici italiani, seguendo come filo conduttore un argomento complesso come il cambiamento climatico. Sono solo alcune delle attività in programma nella nuova edizione della rassegna di divulgazione scientifica “Pozzo di scienza”. Torna nelle classi, ma non solo, l’iniziativa promossa da Hera, che arriva alla 15esima edizione, coinvolgendo oltre 20.000 studenti delle scuole superiori, principalmente dell’Emilia-Romagna, con iscrizioni aperte fino al 31 gennaio. Tra le novità del programma 2021, un’intervista condotta proprio dagli studenti a Stefano Mancuso, luminare della botanica, e un collegamento ad hoc con la Stazione italiana di ricerca in Antartide, i cui scienziati saranno a disposizione degli studenti per raccontare loro la vita a quelle latitudini, a cosa bisogna adattarsi, quali sono le capacità di reazione ai cambiamenti climatici.