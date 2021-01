“Crollano i prezzi dei carciofi brindisini” Coldiretti Puglia | speculazioni in campo e import selvaggio da Tunisia ed Egitto

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dadeiin campagna in, perché con l’emergenza Covid c’è chi come in guerra approfitta della situazione di difficoltà e arriva addirittura a speculare sui generi alimentari di prima necessità come verdura e frutta. E’ quanto denunciache segnala il crollo repentino deidel carciofo violetto di Brindisi nei campi, mentre in controtendenza alla deflazione generale idei prodotti alimentari nel carrello fanno registrare il maggiore incremento fra tutti i settori con +1,3% nell’ultimo anno. “Inaccettabile il crollo deidi oltre il 50% per il carciofo violetto di Brindisi, il ...