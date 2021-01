Covid, nuovo picco di vittime in Germania: 1.188 in 24 ore (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Germania registra un nuovo picco di vittime: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.188 decessi. Finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti. I nuovi casi sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 gennaio 2021) Laregistra undi: nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 1.188 decessi. Finora il numero massimo era stato raggiunto il 30 dicembre, con 1.129 morti. I nuovi casi sono ...

