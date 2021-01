Covid, bozza monitoraggio Iss: "Peggioramento generale, Rt torna sopra 1 dopo 6 settimane" (Di venerdì 8 gennaio 2021) Secondo la bozza del report sui contagi relativo al periodo 15-28 dicembre 2020, "l'incidenza a 14 giorni torna a crescere, aumenta anche l'impatto della pandemia sui servizi assistenziali". Senza misure più stringenti, viene evidenziato, si rischia un rapido aumento dei casi. Sono 10 le Regioni con l'indice di contagio Rt a 1 o sopra l'1 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) Secondo ladel report sui contagi relativo al periodo 15-28 dicembre 2020, "l'incidenza a 14 giornia crescere, aumenta anche l'impatto della pandemia sui servizi assistenziali". Senza misure più stringenti, viene evidenziato, si rischia un rapido aumento dei casi. Sono 10 le Regioni con l'indice di contagio Rt a 1 ol'1

