Coppa Europa, in Val Cenis primi punti in slalom per Matteo Bendotti (Di venerdì 8 gennaio 2021) La crescita di Matteo Bendotti appare ormai inarrestabile. Reduce dal successo di Bardonecchia, il 19enne di Castione della Presolana si è messo in luce in Coppa Europa concludendo entrambi gli slalom di Val Cenis a ridosso dei migliori e aggiudicandosi così i primi punti della carriera. In grado di guadagnare due posizioni nella seconda manche, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha chiuso la prima prova in ventinovesima posizione sfruttando le diverse uscite degli avversari. Capace di difendersi sul fondo rovinato, il giovane talento bergamasco ha saputo migliorarsi nella giornata successiva terminando le proprie fatiche con il ventesimo tempo, distante 2”71 dal britannico Billy Major. Discorso diverso invece per Alessandro Pizio che, dopo aver ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 gennaio 2021) La crescita diappare ormai inarrestabile. Reduce dal successo di Bardonecchia, il 19enne di Castione della Presolana si è messo in luce inconcludendo entrambi glidi Vala ridosso dei migliori e aggiudicandosi così idella carriera. In grado di guadagnare due posizioni nella seconda manche, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha chiuso la prima prova in ventinovesima posizione sfruttando le diverse uscite degli avversari. Capace di difendersi sul fondo rovinato, il giovane talento bergamasco ha saputo migliorarsi nella giornata successiva terminando le proprie fatiche con il ventesimo tempo, distante 2”71 dal britannico Billy Major. Discorso diverso invece per Alessandro Pizio che, dopo aver ...

CurvaStone21km : @BlackEagle1967 @Brunetto_01 @FabrizioSapia @Enrico1306 QUINDI DOPO 20 ANNI LOTTI X LO SCUDO E ANNO DOPO FAI UN MER… - MalaR1der : @MilanNewsit Si ma per avere una possibilità bisogna uscire da Europa league e coppa Italia ASAP - Daves95151986 : RT @lisnico6: Qui bisogna uscire dall’Europa League e dalla Coppa Italia. Altrimenti a maggio schieriamo la Giacinti in attacco. - Fracal971 : RT @OfficialDuivel: Non lo avrei mai voluto dire ma bisogna fare una cosa: uscire di proposito da Europa League e Coppa Italia con Stella R… - MarcoM267 : RT @OfficialDuivel: Non lo avrei mai voluto dire ma bisogna fare una cosa: uscire di proposito da Europa League e Coppa Italia con Stella R… -