leggoit : Basilio, vaccinato a 103 anni, bersaglio degli haters del web. La frase choc: «Inutile farlo a lui» - StefanoRossi_ : Leggo sui giornali degli insulti a #Basilio, il 103enne che è stato vaccinato contro il #Covid-19 ed è stato insult… - infoitsalute : Basilio, vaccinato a 103 anni, nel mirino degli odiatori social - qn_lanazione : Basilio, vaccinato a 103 anni, nel mirino degli odiatori social - cesarebrogi1 : Basilio, vaccinato a 103 anni, nel mirino degli odiatori social -

Ultime Notizie dalla rete : Basilio vaccinato

Dopo aver ricevuto nei giorni scorsi il vaccino a 103 anni in una Rsa del Mugello, Basilio Pompei, per tutti “nonno Basilio”, su internet e social è stato oggetto di attacchi ...FLORENCE, JAN 8 - A 103-year-old Tuscan man who became the oldest person in the central Italian region to get the COVID jab has become the target of Web haters who say it was "useless" to vaccinate so ...