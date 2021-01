Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Lunedì 11 Gennaio 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anticipazioni UPAS della puntata dell’11 Gennaio 2021Episodio numero 5.606 I buoni propositi che animano Filippo (Michelangelo Tommaso) nei confronti di Leonardo (Erik Tonelli) potrebbero non essere visti di buon occhio da qualcuno e causargli problemi. Alberto (Maurizio Aiello) sta per trasferirsi nel nuovo appartamento da single, ma Giulia (Marina Tagliaferri) potrebbe rovinare i suoi piani, prendendo a cuore le ragioni di Clara (Imma Pirone). Le disavventure di Cerruti (Cosimo Alberti) continuano con risvolti imprevisti ed esilaranti. Un POSTO al SOLE è una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 gennaio 2021)UPAS della puntata dell’11Episodio numero 5.606 I buoni propositi che animano Filippo (Michelangelo Tommaso) nei confronti di Leonardo (Erik Tonelli) potrebbero non essere visti di buon occhio da qualcuno e causargli problemi. Alberto (Maurizio Aiello) sta per trasferirsi nel nuovo appartamento da single, ma Giulia (Marina Tagliaferri) potrebbe rovinare i suoi piani, prendendo a cuore le ragioni di Clara (Imma Pirone). Le disavventure di Cerruti (Cosimo Alberti) continuano con risvolti imprevisti ed esilaranti. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. ...

