Al via Marvel Studios Legends su Disney+, la miniserie sui personaggi MCU: l'8 gennaio i primi due episodi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva Marvel Studios Legends su Disney+, la miniserie realizzata dalla casa delle meraviglie incentrata sui personaggi del Marvel Cinematic Universe più famosi. Dopo un anno di assenza, lo studio torna a proporre nuovi contenuti agli appassionati del genere, a cominciare da oggi, 8 gennaio. Marvel Studios Legends su Disney+ è stato annunciato a sorpresa il mese scorso durante gli Investor Day. Il progetto esamina individualmente eroi e cattivi attraverso i loro migliori momenti del MCU, tracciandone i legami e mostrando anticipazione delle future serie televisive che usciranno sulla piattaforma della casa di Topolino.

Brie Larson inizia gli allenamenti per Captain Marvel 2. L'attrice si preapara per interpretare di nuovo Carol Danvers ...

Captain Marvel 2: Brie Larson ha costruito una palestra in casa per prepararsi alle riprese

Per ovviare ai problemi legati all'emergenza sanitaria, Brie Larson ha costruito una palestra a casa in vista della preparazione atletica per Captain Marvel 2. Brie Larson ha mostrato la sua nuova pal ...

Brie Larson inizia gli allenamenti per Captain Marvel 2. L'attrice si preapara per interpretare di nuovo Carol Danvers. Per ovviare ai problemi legati all'emergenza sanitaria, Brie Larson ha costruito una palestra a casa in vista della preparazione atletica per Captain Marvel 2.