Xbox Series X: un patto con Duracell dietro alle pile AA nei controller (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un rappresentante di Duracell svela l’arcano: un accordo con Microsoft ha portato al vano delle batterie nei controller di Xbox Series X L’anno scorso la decisione di Microsoft di includere un vano per le batterie AA nei controller ha generato non poco chiacchiericcio tra gli allora futuri utenti di Xbox Series X, ma mai avremmo sospettato che Duracell c’entrasse alcunché. Tuttavia, un rappresentante del ramo britannico della compagnia ha fatto luce sull’eterno arcano: si tratta di un accordo tra la “grande M” e il brand. Un’intervista odierna al manager del marketing Luke Anderson ha suggerito che il “duraturo accordo” tra le due parti coinvolte sia il motivo dietro la presenza delle sempre meno comuni pile stilo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un rappresentante disvela l’arcano: un accordo con Microsoft ha portato al vano delle batterie neidiX L’anno scorso la decisione di Microsoft di includere un vano per le batterie AA neiha generato non poco chiacchiericcio tra gli allora futuri utenti diX, ma mai avremmo sospettato chec’entrasse alcunché. Tuttavia, un rappresentante del ramo britannico della compagnia ha fatto luce sull’eterno arcano: si tratta di un accordo tra la “grande M” e il brand. Un’intervista odierna al manager del marketing Luke Anderson ha suggerito che il “duraturo accordo” tra le due parti coinvolte sia il motivola presenza delle sempre meno comunistilo ...

zazoomblog : Switch meglio di PS5 e Xbox Series X-S domina le vendite giapponesi dellultima settimana del 2020 - #Switch… - Eurogamer_it : #Switch batte #PS5 e #XboxSeriesX in Giappone. - infoitscienza : Microsoft, la produzione di Xbox Series X / S è in fase di aumento - top10games_it : Novità #5: Corsair HS75 XB WIRELESS Cuffie Gaming con Microfono per Xbox Series X e Xbox One (Lcollegati Direttame… - GamingTalker : Xbox Series X/S, Microsoft chiede ai giocatori se vogliono le funzionalità del DualSense di PS5… -