Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Lisa Fleming (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 14 maggio 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Lisa Fleming. Il dottor Nowsaradan in questa circostanza si è trovato di fronte a uno dei casi più difficili della sua carriera. Finché è rimasta in ospedale Lisa ha perso peso, ma non appena è stata rimandata a casa invece di perderlo, ne ha riacquisito buona parte. Minacciata più volte di espulsione dal programma e di essere un’abile manipolatrice, alla fine Lisa è stata effettivamente estromessa dopo soli sei mesi. Vite al limite – Lisa Fleming Lisa, la protagonista, ha 49 anni, vive a Mobile nello ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 14 maggio 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questa circostanza si è trovato di fronte a uno dei casi più difficili della sua carriera. Finché è rimasta in ospedaleha perso peso, ma non appena è stata rimandata a casa invece di perderlo, ne ha riacquisito buona parte. Minacciata più volte di espulsione dal programma e di essere un’abile manipolatrice, alla fineè stata effettivamente estromessa dopo soli sei mesi.al, la protagonista, ha 49 anni, vive a Mobile nello ...

ssaraexposs : ???????????????? ?? 'Non passare le serate a guardare Vite a limite su Real Time' - Elisabetta Gregoraci - Stefano Bettar… - Chiara_Stella_ : Io spero che il mio metabolismo sia al corrente della legge che dice che tutte le calorie ingerite in ciclo e pre c… - Roberto79490298 : @Unavoltanera Grande... Putroppo vite al limite è un programma abbastanza seguito tra le mura domestiche... Putroppo ???????? - saimon3189 : Nel frattempo mi prenoto un posto a “Vite al limite” ????#buonabefana #Buonaepifania #6gennaio #Epifania #Befana - amaducci_luca : @duppli Visto che la salute è importante, non stare sempre al pc a scrivere cose inutili. Fai movimento cavolo e la… -