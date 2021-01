Ultime Notizie Roma del 07-01-2021 ore 09:10 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 7 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco vita giornata shock ieri a Washington dove i fanatici di Donald Trump hanno assaltato il capitolo per protestare contro la certificazione di Joe biden come il nuovo presidente degli Stati Uniti IV a Rosy che si sono radunati dopo un comizio estemporaneo del Tycoon hanno sfondato i cordoni della polizia e sono entrati nel congresso che è stato poi messo in lockdown il numero dei video e le foto che sono state diffuse sui social scontri rimasto ucciso una donna Una veterana dell’Aeronautica il congresso ha ripreso poi lavori diverse ore dopo non avete vinto la violenza non vince mai ha detto in apertura il vicepresidente americano Mike 13 gli arresti 5 le armi sequestrate Donald Trump sempre più solo l’ipotesi di invocare venticinquesimo emendamento per rimuoverlo si sta rafforzando ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021)dailynews radiogiornale giovedì 7 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco vita giornata shock ieri a Washington dove i fanatici di Donald Trump hanno assaltato il capitolo per protestare contro la certificazione di Joe biden come il nuovo presidente degli Stati Uniti IV a Rosy che si sono radunati dopo un comizio estemporaneo del Tycoon hanno sfondato i cordoni della polizia e sono entrati nel congresso che è stato poi messo in lockdown il numero dei video e le foto che sono state diffuse sui social scontri rimasto ucciso una donna Una veterana dell’Aeronautica il congresso ha ripreso poi lavori diverse ore dopo non avete vinto la violenza non vince mai ha detto in apertura il vicepresidente americano Mike 13 gli arresti 5 le armi sequestrate Donald Trump sempre più solo l’ipotesi di invocare venticinquesimo emendamento per rimuoverlo si sta rafforzando ...

enpaonlus : Cani e gatti vietati negli immobili del Vaticano: lo dice il regolamento condominiale (ancora) in vigore… - SkyTG24 : Imprenditrice scomparsa in Calabria, pentito: 'Uccisa e fatta a pezzi' - fanpage : ?? La pandemia negli Usa è ormai fuori controllo. - cesareserono : RASopatie, bassa statura e terapia con ormone della crescita - dadoSuperSantos : RT @fanpage: L'area metropolitana di Tokyo è in piena emergenza.

CONEGLIANO - Cordoglio a Conegliano per la scomparsa ieri nel tardo pomeriggio di Antonio Antoniazzi, l’operaio falciato e ucciso da un’auto in via Lourdes a Conegliano mentre attraversava la strada.

Studenti a casa in tutta la Valle del Serchio

Lezioni sospese, quindi, a Barga, Bagni di Lucca, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, questi ultimi due Comuni con la chiusura solo

