Superlega 2020/2021: programma, tv e streaming diciottesima giornata (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Superlega 2020/2021 prosegue con la diciottesima giornata di andata della regular season. Turno che anticipa le prime sfide della Coppa Italia 2021, che partirà il 13 gennaio con i gironi validi per gli ottavi di finale. Si inizia con l’anticipo di sabato tra Piacenza e Vibo Valentia, mentre domenica 10 gennaio si svolgeranno gli altri quattro match della settima giornata di ritorno. La sfida Modena-Padova infatti si è volta con largo anticipo (viste le problematiche legate al Covid-19) e ha visto i Canarini imporsi in tre set. Scopriamo il programma completo della diciottesima giornata di Superlega 2020/2021: ecco date, orari e come vedere in diretta tv e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Laprosegue con ladi andata della regular season. Turno che anticipa le prime sfide della Coppa Italia, che partirà il 13 gennaio con i gironi validi per gli ottavi di finale. Si inizia con l’anticipo di sabato tra Piacenza e Vibo Valentia, mentre domenica 10 gennaio si svolgeranno gli altri quattro match della settimadi ritorno. La sfida Modena-Padova infatti si è volta con largo anticipo (viste le problematiche legate al Covid-19) e ha visto i Canarini imporsi in tre set. Scopriamo ilcompleto delladi: ecco date, orari e come vedere in diretta tv e ...

Trento-Milano: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021. by Deborah Sartori. Simone Giannelli - Foto Profilo Facebook Ufficiale Lega Volley. L’Itas Trentino ospita l’Allianz Milano: ec ...

Nel secondo set Milano è molto caotica in attacco: ben 6 degli 11 punti dei padroni di casa arrivano da errori degli ospiti. Nel terzo set i padroni di casa allungano sul turno in battuta di Giannelli ...

