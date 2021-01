Spezia | Pobega | “Il mio gol al Napoli avrà fatto piacere al mio Milan dove vorrei andare a giocare”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Il gol nel finale alha regalato il successo al suo. E' stata una Epifania speciale per l'aquilotto Tommasoche intervenuto a Radio Sportiva ha raccontato le sue emozioni: “Spero di averunello per il gol in partita, ma sono concentrato sullo. Ho amicizia con molti ragazzi: ogni tanto ci sentiamo, con Gabbia ma non solo. In un futuro sarebbe bello tornare ad essere compagni. Penso però che adesso io debba migliorare per essere sempre pronto peranche per il”. Su Gattuso: “Lui è stato fondamentale per il mio percorso, ieri non sono riuscito a vederlo dopo la partita, ma ci eravamo salutati e abbracciati prima”. Sul gol: “Questa è una caratteristica che cerco di sfruttare ...