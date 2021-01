SPAGNA, e la tempesta di Neve del secolo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Foto di repertorio.Ormai ci siamo, in SPAGNA ci sono vari livelli di allerta meteo a causa del maltempo che già imperversa, e che tenderà intensificarsi questi giorni, a causa di una tempesta che stata battezzata dal servizio meteorologico spagnolo con il nome di Filomena. La quota Neve varia notevolmente a seconda dell’esposizione e soprattutto della latitudine. Nel sud dell’Andalusia oscilla tra gli 800 e 1200 metri di altezza. Mentre nei versanti nord la quota Neve si abbassa sensibilmente, sino a 500 metri. Ma è più a nord della quota Neve scende sensibilmente, sino a 200 metri. Si prevedono 20 cm di Neve forma diffusa su una vasta area della SPAGNA, ma con accumuli molto maggiori sui rilievi, dove il mezzo metro sembrerebbe sicuro. Ma si discute anche delle ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Foto di repertorio.Ormai ci siamo, inci sono vari livelli di allerta meteo a causa del maltempo che già imperversa, e che tenderà intensificarsi questi giorni, a causa di unache stata battezzata dal servizio meteorologico spagnolo con il nome di Filomena. La quotavaria notevolmente a seconda dell’esposizione e soprattutto della latitudine. Nel sud dell’Andalusia oscilla tra gli 800 e 1200 metri di altezza. Mentre nei versanti nord la quotasi abbassa sensibilmente, sino a 500 metri. Ma è più a nord della quotascende sensibilmente, sino a 200 metri. Si prevedono 20 cm diforma diffusa su una vasta area della, ma con accumuli molto maggiori sui rilievi, dove il mezzo metro sembrerebbe sicuro. Ma si discute anche delle ...

GiorgioBassi9 : RT @RaiNews: Spagna intirizzita per il gelo e il forte vento per l'arrivo della tempesta Filomena che ha fatto precipitare le temperature h… - RaiNews : Spagna intirizzita per il gelo e il forte vento per l'arrivo della tempesta Filomena che ha fatto precipitare le te… - iconameteo : Una tempesta sta sferzando la Spagna con una violenta ondata di maltempo. Prossima fermata: ITALIA! Ecco quando ar… - meteoredit : #7gennaio In #Spagna atteso a partire da oggi un grande episodio di #neve e maltempo invernale. - meteoredit : #7gennaio Buongiorno! Si avvicina un nuovo fine settimana di #maltempo invernale sull'Italia. Occhio intanto alla p… -

Ultime Notizie dalla rete : SPAGNA tempesta SPAGNA, e la tempesta di Neve del secolo Meteo Giornale The Big Snow, l’evento meteo che potrebbe interessare l’Italia

Qualche tempo fa via abbiamo parlato della potenziale possibilità che nel Mediterraneo si potessero formare tempeste di neve. Ipotesi non fantasiosa se si osserva il passato, e se si considera l’incre ...

Spagna: record storico di freddo, -34,1 gradi

Misurato sul Clot del Tuc de la Llanca, una depressione a 2.300 metri di altezza nei Pirenei. La penisola investita dalla tempesta Filomena con nevicate «senza precedenti» ...

Qualche tempo fa via abbiamo parlato della potenziale possibilità che nel Mediterraneo si potessero formare tempeste di neve. Ipotesi non fantasiosa se si osserva il passato, e se si considera l’incre ...Misurato sul Clot del Tuc de la Llanca, una depressione a 2.300 metri di altezza nei Pirenei. La penisola investita dalla tempesta Filomena con nevicate «senza precedenti» ...