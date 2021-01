Serie A ultime dai campi LIVE: Spinazzola punta l’Inter (Di giovedì 7 gennaio 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Rientrerà Romero dalla squalifica e ritroverà subito la maglia da titolare.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Pasalic. BENEVENTO – La Giornata: La nuova impresa di Cagliari lancia i sanniti come principale rivelazione del campionato: contro l’Atalanta si rivedrà sicuramente Caprari ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Rientrerà Romero dalla squalifica e ritroverà subito la maglia da titolare.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Pasalic. BENEVENTO – La Giornata: La nuova impresa di Cagliari lancia i sanniti come principale rivelazione delonato: contro l’Atalanta si rivedrà sicuramente Caprari ...

