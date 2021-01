SanPa, la verità di Andrea Muccioli: “Ho visto mio padre mollare ceffoni, ecco quale è stato il suo più grande errore” (Di giovedì 7 gennaio 2021) San Patrigniano era una guerra e anche mio padre sbagliò. Andrea Muccioli interviene per riportare la sua versione dei fatti dopo le polemiche sorte attorno al docuserie di Netflix, SanPa. Nel lavoro di cinque puntate diretto da Cosima Spender, Vincenzo Muccioli, storico fondatore della comunità di recupero di tossicodipendenti romagnola, ne esce ancora una volta tra luci e ombre, come da trent’anni a questa parte. In un comunicato ufficiale la Comunità di San Patrignano ha definito la docuserie un “racconto tendenzioso e parziale, ricco di spettacolarizzazioni, drammatizzazioni e semplificazioni”. Andrea Muccioli, intervistato dal Corriere della Sera, ha compiuto un’analisi molto oggettiva del prodotto streaming, da critico cinematografico tout court: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) San Patrigniano era una guerra e anche miosbagliò.interviene per riportare la sua versione dei fatti dopo le polemiche sorte attorno al docuserie di Netflix,. Nel lavoro di cinque puntate diretto da Cosima Spender, Vincenzo, storico fondatore della comunità di recupero di tossicodipendenti romagnola, ne esce ancora una volta tra luci e ombre, come da trent’anni a questa parte. In un comunicato ufficiale la Comunità di San Patrignano ha definito la docuserie un “racconto tendenzioso e parziale, ricco di spettacolarizzazioni, drammatizzazioni e semplificazioni”., intervidal Corriere della Sera, ha compiuto un’analisi molto oggettiva del prodotto streaming, da critico cinematografico tout court: ...

