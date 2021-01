Omicidio di Maria Chindamo | pentito rivela | “Uccisa | schiacciata col trattore e data ai maiali”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) . Il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente ha riferito che il 6 maggio del 2016, imprenditrice di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, venne, fatta a pezzi con un, infinein pasto ai. La donna si sarebbe rifiutata di cedere un terreno al confinante Salvatore Ascone, legato a un potente clan della ‘ndrangheta. Clamorosa svolta nelle indagini sulla scomparsa di, imprenditrice di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, sparita improvvisamente il 6 maggio 2016 mentre si trovava nella sua tenuta agricola di Limbadi, nel Vibonese. Il collaboratore di giustizia Antonio Cossidente, 55enne di Potenza, ha infatti rilasciano nuovezioni alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Maria

Punita per non aver voluto cedere i sui terreni a Salvatore Ascone, già sospettato: al vaglio dei magistrati le dichiarazioni di un pentito ...Proprio da Emanuele Mancuso, Antonio Cossidente avrebbe appreso che Maria Chindamo sarebbe stata fatta eliminata e fatta a pezzi con un trattore o data in pasto ai maiali a causa del suo rifiuto a ced ...