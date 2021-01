Mr Bean ufficiale: troppo stressato si ritira (Di giovedì 7 gennaio 2021) Rowan Atkinson è stato per oltre 40 anni il volto di Mr. Bean, personaggio nato nel 1979 e che ha rappresentato il maschio goffo e impacciato che sfodera ironia demenziale amato da adulti e bambini Mr Bean ha rivelato che è troppo difficile far ridere, stressante ed anche estenuante e, dopo essere diventato protagonista di una serie televisiva, due film al cinema, un videogioco Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Rowan Atkinson è stato per oltre 40 anni il volto di Mr., personaggio nato nel 1979 e che ha rappresentato il maschio goffo e impacciato che sfodera ironia demenziale amato da adulti e bambini Mrha rivelato che èdifficile far ridere, stressante ed anche estenuante e, dopo essere diventato protagonista di una serie televisiva, due film al cinema, un videogioco Articolo completo: dal blog SoloDonna

