Marco Carta | Corte d' Appello | Manca la prova del furto di magliette

Milano, 7 gennAIO 2021 - Non c'è "prova certa" della responsabilità del cantante Marco Carta e pertanto anche la Corte d'Appello di Milano aderisce "integralmente alla motivazione" dell' assoluzione

