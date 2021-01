L’Italia e l’accordo per il caccia Tempest (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Italia ha siglato accordo per la costruzione del nuovo cacciabombardiere di ultima generazione, il Tempest. La firma è avvenuta il 21 dicembre scorso, ma la notizia è stata divulgata solo recentemente, il 3 gennaio. Il nuovo velivolo, o per meglio dire sistema aeronautico, verrà prodotto da un consorzio trinazionale in cui sono presenti, oltre al InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha siglato accordo per la costruzione del nuovobombardiere di ultima generazione, il. La firma è avvenuta il 21 dicembre scorso, ma la notizia è stata divulgata solo recentemente, il 3 gennaio. Il nuovo velivolo, o per meglio dire sistema aeronautico, verrà prodotto da un consorzio trinazionale in cui sono presenti, oltre al InsideOver.

AnnalisaChirico : Che Europa è questa? Accordo per gli investimenti con il regime cinese (forse più democratico della Russia?!). Pres… - ivanscalfarotto : ?? Pechino e Bruxelles hanno annunciato l’intesa politica per la conclusione di un accordo sugli #investimenti tra C… - Mex_in_Italia : RT @eastwestEU: #Giappone e #Messico vogliono aprire l'accordo di libero scambio a nuovi mercati. Al centro della discussione la gestione d… - Rossonero__1899 : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport la prossima settimana l’agente di Calhanoglu sarà in Italia: previsto un nuovo incontro con il #Milan per… - xsoniadm : @NikiDelliColli @Luca__Pagani @hele_fr L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia l’accordo Renzi, affondo su Conte: «Il Recovery plan è un collage senz’anima: senza accordo Italia viva lascerà il... Corriere della Sera