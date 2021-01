Italiano: «Abbiamo reagito contro una squadra zeppa di campioni» – VIDEO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Vincenzo Italiano ha commentato con grande orgoglio la vittoria dello Spezia sul Napoli. Il tecnico ha esaltato i suoi giocatori Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha commentato estasiato la vittoria sul Napoli esaltando la prestazione dei suoi giocatori. «Nel primo tempo Abbiamo fatta una gara non bella rispetto alle precedenti e nel secondo per forza dovevamo cambiare qualcosa. La cosa bella è che siamo andati sotto ma siamo riusciti a ribaltare una partita contro una squadra fortissima e in dieci uomini Abbiamo tenuto botta. Spero che possa essere una gran iniezione di fiducia per il futuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Vincenzoha commentato con grande orgoglio la vittoria dello Spezia sul Napoli. Il tecnico ha esaltato i suoi giocatori Il tecnico dello Spezia Vincenzoha commentato estasiato la vittoria sul Napoli esaltando la prestazione dei suoi giocatori. «Nel primo tempofatta una gara non bella rispetto alle precedenti e nel secondo per forza dovevamo cambiare qualcosa. La cosa bella è che siamo andati sotto ma siamo riusciti a ribaltare una partitaunafortissima e in dieci uominitenuto botta. Spero che possa essere una gran iniezione di fiducia per il futuro». Leggi su Calcionews24.com

gabrieligm : In queste ore difficili per la democrazia negli USA, vorrei ricordare che anche noi abbiamo avuto chi sollecitava l… - TuttoMercatoWeb : Spezia, Italiano: 'Oggi la nostra peggior prestazione dell'anno. E abbiamo battuto il Napoli' - lauraboldrini : Abbiamo inviato una lettera di auguri a questo popolo coraggioso, oggi ancora in piazza. Il Comitato italiano per l… - hovintoqualcosa : @EnricoLetta Abbiamo i peggiori n. di 1 paese occidentale x morti covid, danni all'economia,+giorni di lookdown ma… - caldalaura : RT @intuslegens: Non dite che gli italiani non sono pronti a dare la vita nella lotta per la libertà, contro gli oligarchi del denaro e del… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Abbiamo La storia dell’italiano che ha guadagnato più posizioni dopo il lockdown: è Luca Potenza Ubi Tennis Nuovi soci Inter: il fondo Bc Partners in trattativa con Suning, ma niente ipotesi di vendita

Primi contatti per alcune quote del club. E la parte del gruppo che controlla l'Inter finisce in pegno al gigante Alibaba ...

Ricciardi: "Nuove misure insufficienti, si abbia il coraggio di un nuovo lockdown"

"Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20mila casi al giorno, non ha senso". Sono le parole di Walter Ricciar ...

Primi contatti per alcune quote del club. E la parte del gruppo che controlla l'Inter finisce in pegno al gigante Alibaba ..."Le limitazioni decise non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare di riaprire le scuole, con 20mila casi al giorno, non ha senso". Sono le parole di Walter Ricciar ...